Index se saborde, dix mille manifestants pour une presse libre et indépendante

Cortège de tête vue du pont Margit



Plus de dix mille personnes ont battu le pavé vendredi 24 juillet dans les rues de la capitale hongroise pour défendre la liberté de la presse. Un défilé organisé en soutien au média d’informations indépendant Index, suite à la démission de l’ensemble de la rédaction.

« Szabad ország ! Szabad sajtó ! »

Le vendredi 24 juillet, les plaintes et craintes concernant le futur d’Index résonnaient dans la capitale hongroise. Plus tôt dans la journée, une grande partie de la rédaction du site d’informations a rendu sa démission, soit plus de 80 journalistes et membres du personnel. Défilant des locaux d’Index (3e arrondissement) jusqu’aux bureaux du Premier ministre Viktor Orbán sur les hauteurs de Buda, au rythme des slogans « Szabad ország! Szabad sajtó! » (Pays libre ! Presse libre !), les manifestants se sont finalement réunis à plus de dix mille sur la place Szent György.

Le message est clair. Face à la foule, sur une scène installée quelque heures auparavant, András Fekete-Győr, chef du parti d’opposition Momentum déclare : « Nous en avons assez des politiciens lâches et de leurs propagandes. Je voudrais construire une Hongrie d’un peuple courageux, un pays avec une presse libre et des médias publics impartiaux. ». Le député indépendant Ákos Hadházy demande, lui, de continuer le combat et les manifestations.

Contrôle du discours public



Manifestants dans les rues de Buda



Ces dernières années, la majorité des médias indépendant ont été mis au pas par le gouvernement ou des proches de l’exécutif en Hongrie. En 2014, le portail indépendant Origo se transformait en organe progouvernemental apres l’éviction spectaculaire de l’un de ses rédacteurs en chef auteur de plusieurs enquêtes sur le pouvoir. Deux ans plus tard, Népszabadság principal journal d’opposition et premier quotidien du pays, se voyait suspendu pour « raisons financières » avant de disparaitre définitivement des kiosques.

Index, plus gros média indépendant du pays, est menacé par ce même schéma. Les inquiétudes concernant son autonomie éditoriale se sont approfondies en début d’année, après que Miklós Vaszily, homme d’affaire pro-Orbán ait racheté la moitié de la régie publicitaire du site. Malgré les alertes répétées depuis quelques semaines, Szabolcs Dull, rédacteur en chef de l’Index s’est vu signifier son limogeage mercredi 22 juillet. Le surlendemain, plus de 70 journalistes et membres du personnel démissionnent dénonçant une tentative de destruction et d’apprivoisement du site d’informations.

Quelques heures après son renvoi mercredi, Szabolcs Dull s’exprimait via une dernière publication sur Index, déclarant son attachement envers une presse libre et dénuée de toute ingérence politique : « Ce qui s’est passé au cours des dernières semaines m’a convaincu encore plus que la Hongrie a besoin d’une nouvelle source dont le contenu n’est pas déterminé par une puissance extérieure furtive. Une nouvelle source dont le seul but est d’informer le lecteur. ». Puisse son appel être entendu.

Mérédith Minster

Photos : Csilla Katona