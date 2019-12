De grâce, rendez-nous notre Noël !

Remontant au IVème siècle, la célébration de la Nativité fut fixée, comme on sait, au solstice d´hiver. Date précédemment choisie par certains peuples païens pour célébrer la renaissance du soleil. Certes. Mais, au-delà de ce symbole, que signifie donc Noël ? Pour les chrétiens croyants, la venue sur terre de celui qui, fils de Dieu, nous apportera par son sacrifice sur la Croix la rédemption et un message d´amour. Message d´amour … et d´humilité, si l´on se réfère aux circonstances de la naissance de Jésus rapportées dans les Évangiles. Pour les autres, une occasion de faire également passer ou renouveler un message d´amour, partant de participer à une sorte de purification et de renouveau. Du moins est-ce ainsi que je le perçois.

Et c´est ainsi que la naissance du Christ fut célébrée au cours des siècles. Pour se voir progressivement élargie en fête universelle, sorte de trêve sacrée consacrée à la paix entre les hommes. Une célébration qui fut suivie au XIIIème siècle par l´instauration de crèches vivantes, par la suite mutées dans les familles en cette crèche traditionnelle que nous connaissons de nos jours. Devenue par assimilation la fête des enfants avec remise de cadeaux. Des cadeaux le plus généralement délivrés, sous différentes variantes, mais toujours entourées de mystère et de magie, par le Père Noël ou Santa Claus, émanation de St Nicolas apparue au XIXème siècle (1). Telle est la fête que nous avons connue dans notre enfance.

Qu´en est-il aujourd´hui ? Avec la multiplication des centres commerciaux, la propagation à outrance des spots publicitaires sur les médias, Noël semble avoir beaucoup perdu de son sens. Mis à part dans les milieux pratiquants, et encore !… Certes, une fête pour beaucoup déchristianisée, devenue fête populaire. Mais là n´est pas le plus grand mal, au contraire, pour peu que l´on en respecte le caractère sacré, du moins au sens figuré du terme. Le mal vient de son exploitation par le monde du commerce dans cette société de consommation effrénée où nous vivons aujourd´hui. Et sans aucun respect pour la préparation, de nombreuses annonces et mises en vente s´effectuant dès le mois précédent. Quant à cette ambiance de magie avec cette délicieuse attente de la surprise qui fascinait jadis les enfants, n´en parlons plus! Beaucoup accompagnent désormais eux-mêmes papa et maman pour assister à l´achat du cadeau. Qui, certes, ne leur sera remis que le 25, mais le charme est rompu.

Malgré tout, ne soyons pas si pessimistes. Grâce à Dieu, on trouve aujourd´hui encore de nombreux foyers, pratiquants ou non, qui s´attachent à respecter la tradition. Sans parler, heureuse consolation, de ces beaux chants de Noël encore entendus non seulement dans nos églises et nos temples, mais sur les ondes ou sur la voie publique (2). Jusqu´à quand ? Peut-on espérer un retour progressif des jeunes générations vers la coutume de jadis ? Ne croyons pas trop au Père Noël !…

Malgré tout : Bonne Fête de Noël… et d´Hanoucca à nos amis israélites !

Pierre Waline

(1): le Télapó des Hongrois, mais un pays où c´est encore, dans certaines familles, le Petit Jésus (Jézuska) qui apporte les cadeaux…

(2): encore que j´aie récemment dû subir une version pop du Stille Nacht….