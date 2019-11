BNP Paribas, la Fondation BNP Paribas et l’Institut français de Budapest organisent l’exposition intitulée « Climat, l'expo à 360° » du 4 novembre 2019 au 13 décembre 2019.

Climat, l'expo à 360° fait le point sur les questions soulevées par l’augmentation des gaz à effet de serre liée aux activités humaines.

Présentée sous la forme d’une enquête scientifique, l'exposition propose une approche documentaire, afin d'offrir des points de repère aux visiteurs sur les questions géopolitiques, économiques, énergétiques, environnementales, technologiques et scientifiques liées au changement climatique.

Dans un contexte souvent anxiogène où les informations affluent de toutes parts, l’approche journalistique adoptée par l’exposition a pour objectif d’offrir aux visiteurs des points de repère fiables, recoupés et sourcés, suite à une enquête indépendante qui met à disposition du visiteur toutes les « pièces du dossier » permettant de dresser un véritable état des connaissances avec la présentation d’infographies originales et de contenu autour de quatre grandes entrées :

Le diagnostic du réchauffement et les premiers impacts

Les causes du réchauffement et la responsabilité humaine

Les scénarios d’émissions de gaz à effet de serre et d’évolution du climat

La quête de solutions face au défi climatique de la planète

Une exposition conçue et réalisée par la Cité des Sciences et de l’industrie, un lieu Universcience avec le soutien de la Fondation BNP Paribas et en partenariat avec le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’environnement).

Cette exposition est gratuite, présentée dans les locaux de l’Institut français de Budapest, en hongrois, avec sous-titres en français grâce au soutien de la Fondation BNP Paribas et de BNP Paribas Hongrie.

C’est une exposition ouverte à tous publics, avec des visites guidées pour des groupes scolaires en français ou en hongrois (sur réservation dans la limite des places disponibles).

L’exposition sera accompagnée d’un programme vaste avec des conférences, colloques et films du 4 novembre au 4 décembre 2019.