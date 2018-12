Concert de charité de KórházSuli

By JFB - Posted on

KórházSuli est une organisation civile ayant comme objectif d’aider l’apprentissage des enfants malades.

Celle-ci fonctionne grâce à des volontaires lycéens ou étudiants, qui aident les enfants malades en leur faisant bénéficier de cours et leçons personnalisées à domicile ou par internet. Cette démarche a pour but de les motiver et d’éviter l’enfermement social, afin d’accélerer le processus de guérison. De ce fait, grâce à KórházSuli, les enfants pourraient ainsi réintegrer plus rapidement leur école respective.

Depuis 4 ans, les volontaires ont eu la possibilité d’aider plusieurs centaines de malades. KórházSuli organise régulièrement des conférences avec des ateliers de sensibilisation. Par ailleurs, si vous êtes intéressés, sachez que tout étudiant doit suivre une formation avant toute implication dans l’association.

Cette année, pour la première fois, l’organisation met en lumière un concert de charité le 12 décembre prochain, avec la participation de jeunes concernés par le programme : malades, déjà guéris ou volontaires.

Plus de détail : https://www.facebook.com/events/569281826845144/

Noémi Timár