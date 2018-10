Les voyages infinis de Françoise Gilot à la Galerie Várfok

By JFB - Posted on

Du 4 Septembre au 27 octobre 2018 la Galerie Várfok de Szalóky Károly expose les œuvres de la peintre française Françoise Gilot, sur le thème 'Endless Journey'.

Cette exposition suit la publication de la maison Taschen, des éditions en fac-similé des carnets et croquis de l'artiste, réalisés à Venise, en Inde et au Sénégal. Ses œuvres les plus récentes sont présentées au côté de quelques de ses peintures de Tunisie.

Connue en tant que la muse Femme fleur, radieuse et solaire de Picasso pendant 11 ans, elle réussit à faire ses preuves en tant qu'artiste à part entière, au fils des années. Elle appartient à l'âge d'or révolutionnaire de l'art du XXe siècle, lorsqu'elle fait la rencontre personnelle de Braque, Matisse, Juan Gris, Apollinaire, Paul Éluard, Aragon, Cocteau et André Breton, chez qui elle a commencé à peindre.

Les couleurs chaudes gouvernent les œuvres que la galerie a choisi d'exposer.

Les œuvres exposées font penser aux formes de Miró dont l'identité colorée et géométrique permet au visionneur de voler avec les idées, envies et émotions que l'artiste transmet. La galerie a fait le choix d'exposer des tableaux libres, vivants et portés sur le mélange des genres et des expériences de l'artiste.

Âgée de 97 ans Mme Gilot reste aux États Unis, mais des films et interviews de la peintre permettent de la rapprocher des spectateurs, au travers des expositions.

La galerie a créé une relation avec Françoise Gilot dès 2001 au travers de son très cher ami Endre Rozsda, collaborateur important pour la Galerie.

La Galerie Várfok change d'exposition tous les deux mois. La liste de leurs artistes est disponible sur leur site en anglais (varfok-gallery.eu).

La culture française a une place très importante dans la galerie, en partenariat avec des galeries françaises comme Keller à Paris, ou avec des artistes Hongrois installés en France comme Franyó Aatoth.

Il y a en ce moment trois expositions. L'exposition d'artistes renommés se trouve dans la salle principale. La deuxième est accrochée aux arbres qui bordent la rue. La dernière, dans une petite salle non loin de la galerie principale, expose de jeunes artistes tout juste sortis de l'université. Cela fait aussi la fierté la Galerie Várfok de présenter le travail de novices.

Enfin cette galerie d'art contemporain reste bien fréquentée. Il s'agit de la première galerie privée en Hongrie, créé en 1990 juste après le changement politique. Bien qu'il ne soit pas facile de faire exister une galerie aujourd'hui en Hongrie, les subventions sont acceptées mais leur statut privé leur offre une grande indépendance vis-à-vis du gouvernement.

Anna Monnereau