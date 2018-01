Bourses bilatérales pour des séjours d’études ou de recherche

By JFB - Posted on

La Fondation Publique Tempus, coordinatrice, entre autres, des bourses intergouvernementales en Hongrie, relance son appel à candidatures pour des séjours de recherche de 3 jours à plusieurs mois jusqu’au 31 mai 2018. Les candidats doivent être diplômés de master, professeurs ou chercheurs, tous domaines confondus. Ils peuvent choisir comme institution d’accueil des institutions publiques de l’enseignement supérieur, ou tout autre institut de recherche en Hongrie. (appel : http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants )







Une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient enrichir leur carrière : d’autres bourses intergouvernementales sont également disponibles pour l’année académique 2018-2019 de la France vers la Hongrie, et vice versa. Elles concernent des séjours d’études aux niveaux licence, master et doctorat, des séjours conduisant à une formation diplômante, ainsi que des cours d’été linguistiques et thématiques, en Hongrie ou en France.

Tous les appels à candidatures de la Fondation Publique Tempus relatifs à des bourses bilatérales pour 2017-2018 et 2018-2019 sont consultables à ce lien : http://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok

Pour toutes informations concernant les bourses bilatérales en France, veuillez d’abord contacter le bureau des bourses de l’Institut Français de Budapest (http://www.franciaintezet.hu).

Ceux qui souhaitent mener un projet avec la France dans le domaine des sciences sociales devraient noter que le programme bilatéral Hubert Curien – Balaton est désormais géré et coordonné par la Fondation Publique Tempus. Le prochain appel à candidatures est attendu au printemps 2018. (http://tka.hu/hir/7387/felhivas-magyar-francia-tarsadalomtudomanyi-egyuttmukodesek-megvalositasara)

Au début ou en milieu de parcours professionnel, il peut être utile de savoir qu’au niveau de l’enseignement supérieur, la Fondation Publique Tempus s’occupe également des programmes européen Erasmus+ et du programme hongrois Campus Mundi permettant de quitter temporairement son pays pour suivre des études partielles ou des stages en Europe ou ailleurs. Ces programmes incluent aussi la mobilité du personnel enseignant et administratif.

Bonnes candidatures et bons séjours!

Anna Hernádi